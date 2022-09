Milano, 22 set. (LaPresse) – Il Garante per la privacy ha inviato a Facebook Italia (Meta) una richiesta urgente di chiarimenti in relazione alle attività intraprese dal social network riguardo alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano. È quanto si legge in una nota dell’Autorità.

