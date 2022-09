Roma, 22 set. (LaPresse) – L’ambasciata russa in Italia ha postato un tweet con un collage di foto del presidente Vladimir Putin con vari leader politici italiani. In uno scatto si vede il leader del Cremlino mentre stringe la mano a Enrico Letta, in un altro fa altrettanto con Matteo Renzi. In una terza fotografia Putin posa insieme a Matteo Salvini, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio mentre l’ultima lo ritrae mentre parla ‘vis a vis’ con Silvio Berlusconi. Alla galleria si aggiunge la frase “Dalla recente storia delle relazioni tra la Russia e l’Italia. Ne abbiamo da ricordare”.

