Milano, 22 set. (LaPresse) – Misure cautelari per l’ex rettore dell’Università di Catania Francesco Basile, ora direttore del reparto di clinica chirurgica al Policlinico Rodolico, e l’amministratore delegato di un’azienda farmaceutica catanese Giovanni Trovato nell’ambito di un’indagine che ha visto la richiesta dei domiciliari per l’ex assessora al Comune e candidata alle regionali con FdI Barbara Mirabella. La decisione della Procura di Catania arriva al termine di un’indagine che ha riguardato l’uso di ambulatori al Policlinico della città da parte di due medici in quiescenza.

