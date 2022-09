Washington (Usa), 21 set. (LaPresse) – “Un’altra caccia alle streghe da parte di una procuratrice generale razzista, Letitia James, che ha fallito nella sua corsa alla carica di governatore, ottenendo quasi zero sostegno dal pubblico, e ora sta andando male contro il candidato per la carica, il rispettatissimo Michael Henry”. Così Donald Trump ha commentato l’annuncio della causa avviata a New York contro di lui e la sua azienda per l’accusa di frode commerciale. “È una truffatrice che ha condotto una campagna impostata sul ‘prendi Trump’, nonostante la città, sotto la sua sorveglianza, sia uno dei disastri mondiali per crimini e omicidi”, ha scritto l’ex presidente Usa sul suo social ‘Truth’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata