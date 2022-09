New York (Usa), 21 set. (LaPresse/AP) – Secondo Alina Habba, avvocato di Donald Trump, la citazione in giudizio “non è incentrata sui fatti ma esclusivamente sull’avanzamento della carriera politica del procuratore generale”. “Siamo fiduciosi che il nostro sistema giudiziario non sosterrà questo abuso di autorità incontrollato e non vediamo l’ora di difendere il nostro cliente da tutte le pretese infondate del procuratore generale”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata