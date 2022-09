Roma, 21 set. (LaPresse) – Riguardo alla minaccia del presidente russo Vladimir Putin di utilizzare armi nucleari nel conflitto in Ucraina “non credo che lo farà. Non credo che il mondo gli permetterà di usare quelle armi”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista esclusiva alla Bild. Allo stesso tempo però, secondo il leader di Kiev, “non possiamo guardare nella testa di questa persona”, quindi restano “dei rischi” ma l’Ucraina “non può fare compromessi”.

