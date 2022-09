New York (Usa), 21 set. (LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto l’istituzione di un “tribunale speciale” per punire i crimini russi e un “meccanismo di compensazione internazionale” per la devastazione subita dal suo Paese ad opera delle forze di invasione. Si tratta di uno dei “cinque punti” per la pace proposti dal presidente ucraino nel suo intervento pre-registrato al Palazzo di Vetro dell’Onu.

