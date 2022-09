Milano, 21 set. (LaPresse) – “Lotteremo per la nostra patria, l’unica che abbiamo, per la nostra libertà, indipendenza e sovranità, per la nostra cultura e le nostre tradizioni. Le difenderemo e le proteggeremo in nome dei nostri antenati e dei nostri discendenti, per il bene della Russia, della sua grande storia e del suo grande futuro”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante i festeggiamenti in occasione del 1.160° anniversario della fondazione dello stato russo. “Far parte della variegata civiltà russa è felicità”, ma è anche una responsabilità e un dovere, le parole di Putin, citate dalla Tass.

