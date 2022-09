Roma, 21 set. (LaPresse) – Attualmente sono oltre 150 le persone fermate in 18 città della Russia per le proteste contro la mobilitazione parziale indetta dal presidente Vladimir Putin nell’ambito del conflitto in Ucraina. A renderlo noto l’ong russa Ovd. Fra le città coinvolte Ekaterinenburg, Ufa, Perm, Krasnojarsk, Irkutsk, Novosibirsk, Tomsk, Samara, Belgorod e Mosca. Nella capitale i fermi sarebbero almeno quattro.

