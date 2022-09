New York (Usa), 21 set. (LaPresse) – Due veterani Usa, che in Ucraina si erano uniti ad altri combattenti occidentali al fianco di Kiev, sono stati liberati dai separatisti filorussi dopo mesi di detenzione nel nordest del Paese. I due ex militari, Alexander Drueke e Andy Tai Huynh, entrambi originari dell’Alabama, sono stati liberati nell’ambito di uno scambio di prigionieri favorito dalla mediazione dell’Arabia Saudita. L’annuncio, riporta la stampa Usa, è stato fatto dal governo saudita e dai famigliari di uno dei due prigionieri Usa liberati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata