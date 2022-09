Roma, 21 set. (LaPresse) – Dopo le parole del presidente russo Vladimir Putin che ha annunciato la mobilitazione parziale in relazione alla guerra in Ucraina, i voli diretti in programma oggi da Mosca verso Istanbul e Yerevan, la capitale dell’Armenia, sono andati esauriti. Lo riporta la testata indipendente russa Meduza sul suo canale telegram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata