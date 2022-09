Milano, 21 set. (LaPresse) – “Se la Russia metterà in scena questi falsi ‘referendum’, gli Stati Uniti e la comunità internazionale non riconosceranno mai le pretese della Russia su nessuna parte dell’Ucraina presumibilmente annessa. Continuiamo a stare con il popolo ucraino”. Lo twitta il segretario di Stato americano Antony Blinken. “Qualsiasi finto referendum russo in Ucraina sarebbe illegittimo e un affronto ai principi di sovranità e integrità territoriale che sono alla base della Carta dell’Onu proprio mentre i leader mondiali si riuniscono all’assemblea generale dell’Onu”, ha aggiunto.

