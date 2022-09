Madrid (Spagna), 21 set. (LaPresse) – L’Ispettorato del lavoro spagnolo ha multato Glovo per 79 milioni di euro per aver infranto la cosiddetta ‘legge dei rider’ che impone alle società di consegna di cibo a domicilio di assumere come lavoratori dipendenti i fattorini. La notizia era stata anticipata nei giorni scorsi da Cadena Ser, ed è stata confermata dalla ministra del Lavoro Yolanda Diaz. La sanzione riguarda i contratti di 10.614 fattorini (8.331 operativi a Barcellona e 2.283 a Valencia).

