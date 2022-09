Milano, 21 set. (LaPresse) – Questo pomeriggio un uomo alla guida del suo trattore a Canzo, nel Comasco, ha perso il controllo del mezzo e si è ribaltato, restando schiacciato dal veicolo. I vigili del fuoco di Canzo sono intervenuti intorno alle 14.25 a Sormano, sulla strada provinciale 44 i Piano del Tivano. Per l’uomo, però, non c’era più nulla da fare. Sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell’incidente.

