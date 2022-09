Milano, 21 set. (LaPresse) – Il gas per rifornire i clienti all’inizio dell’anno termico non è abbastanza. E c’è chi ha dovuto rinunciare a vendere il 60% del volume del proprio portafoglio gas. “E’ un po’ come i navigatori di una volta, che per non lasciare affondare la barca erano costretti a buttare a mare parte del loro carico”. E’ l’immagine forte, “ma assolutamente realistica” del settore del retail del gas, che ricostruisce con LaPresse Ezio Chiaramello, direttore operativo di Acea Pinerolese, a fronte di un comparto in cui, più in generale, per almeno 70 aziende notizie di stampa evidenziano l’allarme di un rischio default.

