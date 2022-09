Firenze, 21 set. (LaPresse) – Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina in un’abitazione nei pressi della stazione di Signa (Firenze), in via Don Minzoni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la scientifica. La prima ipotesi investigativa è l’omicidio. Da quanto si apprende, in queste ore una persona viene ascoltata nella caserma dei carabinieri della compagnia di Signa.

