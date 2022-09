Firenze, 21 set. (LaPresse) – Nell’ambito dell’indagine per l’omicidio della donna di 46 anni trovata morta questa mattina a Signa (Firenze), in un’abitazione in via Don Minzoni 18, i carabinieri hanno sottoposto a fermo d’indiziato di delitto il fratello della vittima.

