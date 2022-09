Milano, 21 set. (LaPresse) – Al termine dei due giorni di riunione del Fomc della Federal Reserve, nell’aggiornamento trimestrale del ‘Summary of Economic Projections’ la Fed stima la crescita del Pil Usa allo 0,2% nel 2022, con la precedente proiezione di dicembre dell’1,7% di crescita. Il dato per il 2023 viene rivisto dall’1,7% all’1,2%, mentre per il 2023 si passa dall’1,9% all’1,7%.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata