Milano, 21 set. (LaPresse) – “Abbiamo gli strumenti necessari e la determinazione che ci vorrà per ripristinare la stabilità dei prezzi a favore delle famiglie e delle imprese americane. La stabilità dei prezzi è responsabilità della Federal Reserve e costituisce il fondamento della nostra economia. Senza stabilità dei prezzi l’economia non funziona per nessuno”. Così Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, in conferenza stampa.

