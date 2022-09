Roma, 21 set. (LaPresse) – Un accordo di Governo tra il M5S e il centrodestra nella prossima legislatura? “Questo è assolutamente impossibile e glielo posso sottoscrivere. Non avverrà mai un’alleanza con FdI e con la destra. La nostra è un’agenda progressista. Un accordo con la destra non è in alcun modo ipotizzabile”. Lo dice il presidente della Camera ed esponente del M5S Roberto Fico intervenendo a Rainews.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata