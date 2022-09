Milano, 21 set. (LaPresse) – “Non credo che arriverà al governo la Meloni, perché i suoi alleati si stanno sciogliendo. Noi stiamo prendendo un sacco di voti da quel lato. Non ce la fa, sono pronto a scommettere. Anche se ha il 25-27%, non governa. Non c’è il premio di maggioranza per la coalizione” in vantaggio. “Noi non ci metteremo mai con lei e a questo punto come governi?”. Così il leader di Azione e del Terzo polo, Carlo Calenda, in conferenza stampa nella sede dell’Associazione della stampa estera in Italia, a Roma.

