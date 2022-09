Milano, 21 set. (LaPresse) – La procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio per Shmuel Peleg, nonno materno di Eitan, unico sopravvissuto alla strage del Mottarone, accusato di aver rapito il nipote e averlo portato in Israele l’11 settembre dello scorso anno. A giudizio anche Abutbul Gabriel Alon, che quel giorno fece da autista al nonno e al piccolo, portato via dalla casa della zia paterna nel Pavese fino in Svizzera, da dove partì l’aereo per Israele.

