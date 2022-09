New York (Usa), 21 set. (LaPresse) – “Siamo entrambi impegnati nel proteggere i vantaggi dell’Accordo del Venerdì Santo in Irlanda del Nord”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden prima dell’inizio del suo incontro bilaterale con la premier britannica Liz Truss, a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu. “Discuteremo dell’Accordo e di come garantire che sia mantenuto in futuro”, ha replicato Truss.

