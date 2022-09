Milano, 20 set. (LaPresse) – “In Uzbekistan ho incontrato il presidente Putin e abbiamo avuto discussioni molto dettagliate. E lui mi sta mostrando che è disposto a porre fine a questo il più presto possibile”. Così il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, rispondendo a una domanda sulla guerra in Ucraina nel corso di un’intervista rilasciata alla tv statunitense Pbs. “Questa è stata la mia impressione, perché il modo in cui stanno andando le cose adesso è piuttosto problematico”, ha proseguito, aggiungendo che “200 ostaggi verranno scambiati in seguito a un accordo fra le parti”. “Penso che si farà un passo avanti significativo”, ha concluso Erdogan.

