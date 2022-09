Milano, 20 set. (LaPresse) – Al momento non ci sono prospettive di una soluzione politica e diplomatica della situazione in Ucraina. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, all’agenzia di stampa russa Interfax, che lo riporta sul suo sito. “Al momento prospettive del genere non sono visibili”, ha detto Peskov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata