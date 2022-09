Roma, 20 set. (LaPresse) – Al momento non ci sono prospettive per una soluzione politica e diplomatica della situazione in Ucraina, ha detto a Interfax Dmitry Peskov, addetto stampa del presidente della Federazione Russa. “Al momento, tali prospettive non sono visibili”, ha dichiarato.

