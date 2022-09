Bruxelles, 20 set. (LaPresse) – “La guerra in Ucraina ha provocato onde d’urto in tutto il mondo. Non è solo l’Ucraina a soffrire per questa guerra. Il popolo ucraino viene bombardato con missili e fucili, e il resto del mondo risente dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’insicurezza alimentare e risente – di conseguenza – dei problemi economici. Possiamo dire che la guerra sta colpendo tutti sulla terra. Non è solo contro l’Ucraina. Riguarda tutti noi. Ed è quello che cercheremo di spiegare qui a New York”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al termine del Consiglio Ue informale Esteri a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

