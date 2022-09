New York (Usa), 20 set. (LaPresse) – “Il nostro mondo è nei guai”. Così il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha iniziato il suo intervento davanti ai capi di Stato e di governo, riuniti al Palazzo di Vetro per la 77esima sessione dell’Assemblea generale dell’Onu. Guterres ha elencato le tante crisi ed emergenze internazionali, dai cambiamenti climatici alla guerra in Ucraina, dai rischi di una crisi alimentare, innescata anche dalla scarsità di fertilizzanti dalla Russia, ai tanti conflitti che insanguinano il Pianeta. “Le disuguaglianze stanno crescendo” e “siamo in acque tumultuose”, ha detto Guterres. “Abbiamo il dovere di agire, ma siamo bloccati in colossali disfunzioni globali”, ha aggiunto. Le tante crisi “minacciano il futuro dell’umanità e il destino del Pianeta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata