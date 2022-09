Milano, 20 set. (LaPresse/Ap) – Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres avverte che il mondo è in “grande pericolo”. E afferma che i leader mondiali che si incontrano di persona per la prima volta in tre anni all’Assemblea generale delle Nazioni Unite devono affrontare i conflitti e le catastrofi climatiche, la povertà, la disuguaglianza e le divisioni tra le maggiori potenze che sono peggiorate da quando la Russia ha invaso l’Ucraina. Il capo delle Nazioni Unite ha anche citato l'”immenso” compito non solo di salvare il pianeta, ma di affrontare la pandemia di Covid-19. Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha spiegato che il discorso di Guterres sullo “stato del mondo” sarà “una pagella sobria, sostanziale e incentrata sulle soluzioni”.

