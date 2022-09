New York, 20 set. (LaPresse) – “Ora avrò tempo libero, verrò a trovarvi”. E’ la battuta di Mario Draghi ai ragazzi del Liceo Classico Canova di Treviso, in visita a New York in occasione dell’evento Youth4Climate al quale ha preso parte il premier, a margine dei lavori dell’Assemblea generale dell’Onu. Dopo il suo intervento, Draghi si è intrattenuto con i ragazzi del liceo, accompagnati dalla preside Mariarita Ventura e dai professori Tonio Silvio Calò e Claudia Re. Al termine dell’incontro, foto di gruppo anche con il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e l’ambasciatore italiano all’Onu, Maurizio Massari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata