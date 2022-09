New York (Usa), 20 set. (LaPresse) – “Che i toni si smorzino”. E’ l’auspicio espresso dal segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, riguardo ai toni della campagna elettorale. “Quello che posso dire è che i toni si smorzino – sottolinea il cardinale – come abbiamo sempre affermato, come ha detto il Santo Padre recentemente, e si metta al primo posto il bene del Paese e le necessità della gente”, commenta Parolin parlando con la stampa italiana in occasione della serata di gala organizzata a New York dalla ‘Appeal of Consicience Foundation’, nella quale verrà conferito il ‘World Statesman Award’ al premier Mario Draghi. “Se si fa questo sforzo – prosegue il segretario di Stato – ecco allora che i toni si smorzano, non ci sono più quelle contraddizioni che vengono messe in rilievo. Allora si servono concretamente i bisogni della gente, le esigenze, che sono tante.

