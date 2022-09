Roma, 20 set. (LaPresse) – “La sinistra sta parlando di tutto tranne che dei problemi degli italiani. Parlano di estero, di Europa. Il Pd in questa campagna elettorale è diventato un partito estremista. La parole di Emiliano sono state gravissime e ancor più grave il fatto che non le abbia corrette il giorno dopo. Se le avessi usate io sarebbero arrivati i caschi blu dell’Onu. La sinistra pensa di avere dei diritti che altri non hanno”. Così la leader di FdI Giorgia Meloni intervenendo a RaiNews24.

