Roma, 20 set. (LaPresse) – “È una fase delicata, quello che mi ha preoccupato è stato vedere gruppi organizzati che entravano nelle piazza a contestare. Fortunatamente siamo persone che non rispondono alle provocazioni e responsabili, ma il rischio di incidenti, conoscendo la sinistra, e che poi magari passiamo noi per i responsabili c’è e quindi l’ho segnalato. C’è un clima molto aggressivo e molto cattivo voluto dalla sinistra e io non voglio problemi. Credo che il centrodestra abbia diritto a fare la sua campagna elettorale. Ho visto che ieri a una manifestazione della sinistra i contestatori sono stati tenuti lontani dalla manifestazione; non capisco perché con noi non accade la stessa cosa”. Così la leader di FdI Giorgia Meloni intervenendo a RaiNews24.

