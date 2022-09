Bruxelles, 20 set. (LaPresse) – “Ovviamente non posso rispondere sul perché il presidente Biden è giunto alla conclusione” che la pandemia sia giunta al termine. “Ciò che per me è chiaro e ciò che dovrebbe essere molto chiaro dalla presentazione del dottor Cavaleri è che in Europa consideriamo la pandemia ancora in corso. Ed è importante che gli Stati membri si preparino per il lancio della campagna vaccinale e in particolare dei vaccini adattati per prevenire l’ulteriore diffusione di questa malattia in Europa”. Lo ha dichiarato Steffen Thirstrup, dirigente medico dell’Ema, rispondendo a una domanda in conferenza stampa.

