Milano, 20 set. (LaPresse) – Sono almeno 11 i bambini morti in Birmania a causa di un attacco aereo e di fuoco indiscriminato in aree civili lo scorso 16 settembre, tra cui una scuola a Tabayin Township, nella regione di Sagaing, in Myanmar. È quanto riferisce l’Unicef, aggiungendo che almeno 15 bambini della stessa scuola risultano ancora scomparsi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata