Bruxelles, 19 set. (LaPresse) – La Commissione europea ha presentato il nuovo strumento di emergenza del mercato unico (Smei). Questo quadro di governance della crisi – scrive l’Esecutivo comunitario – mira a preservare la libera circolazione di beni, servizi e persone e la disponibilit√† di beni e servizi essenziali in caso di future emergenze, a vantaggio dei cittadini e delle imprese in tutta l’Ue. Sebbene il mercato unico si sia dimostrato la nostra risorsa migliore nella gestione delle crisi, la pandemia di Covid-19 ha messo in evidenza carenze strutturali che ostacolano la capacit√† dell’Ue di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza in modo coordinato. Le misure unilaterali hanno provocato la frammentazione, aggravando la crisi e colpendo in particolare le Pmi.

