Milano, 19 set. (LaPresse) – Il presidente della Guinea Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ha firmato l’abolizione della pena di morte. Un passo “storico e memorabile per il nostro paese nella gestione del rispetto dei diritti umani”, ha commentato il vicepresidente su Twitter. Il provvedimento, che era nel cassetto dal 2014, è stato annunciato due mesi prima delle elezioni locali, legislative e presidenziali ed entrerà in vigore 90 giorni dopo la sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale dello Stato. Secondo Amnesty International, le ultime esecuzioni registrate in Guinea Equatoriale hanno avuto luogo nel gennaio 2014.

