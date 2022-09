Roma, 19 set. (LaPresse) – Sulla delega fiscale “vedremo cosa deciderà la capigruppo di domani e poi l’aula del Senato. La nostra posizione resta la stessa: ci sono tre provvedimenti in sospeso, o si votano tutti i tre nell’ordine che abbiamo stabilito, e quindi equo compenso, delega fiscale ed ergastolo ostativo, oppure non si vota nulla. Questo era l’accordo del 5 agosto”. Così fonti della Lega, interpellate da LaPresse, rispondono sulla possibilità o meno di calendarizzare il provvedimento domani a palazzo Madama, come chiesto dal premier Mario Draghi. “No comment” dal Carroccio, invece, sulle parole usate dal presidente del Consiglio in conferenza stampa: “C’è chi rispetta la parola data e chi no”, ha detto.

