Roma, 19 set. (LaPresse) – “Sono stato io a volere Mario Draghi alla guida di Bankitalia, superando la contrarietà del mio ministro dell’Economia Tremonti, e poi alla presidenza della Bce, superando le riserve ben più pesanti di Angela Merkel. Sono stato io il primo a indicarlo come la persona adatta a guidare un governo di emergenza. Quindi, non sta a me dire quale ruolo vorrà assumere in futuro, ma certo non rinunceremo alla competenza e al prestigio di Mario Draghi”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Casa Italia su SkyTg24.

