Napoli, 19 set. (LaPresse) – “La mia prossima produzione con Rai documentari andrà in onda a gennaio, per la scomparsa dell’avvocato Agnelli, e sarà dedicata proprio a lui”. Lo anticipa il presidente di LaPresse Marco Durante parlando a margine della prima di ‘Sophia!’ al cinema Filangieri di Napoli. “Ci affidiamo ancora all’archivio LaPresse – aggiunge il direttore di Rai documentari Fabrizio Zappi – siamo già sintonizzati per proseguire questo sodalizio”.

