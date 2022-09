Milano, 17 set. (LaPresse) – “Il tetto al prezzo del gas che Draghi chiede da settimane non ci sarà perché qualcuno in Europa non lo vuole”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano sulla flat tax. “C’è un’Europa troppo sbilanciata a Nord e si decide tutto tra Parigi e Berlino. Il Mediterraneo può tornare a essere un grande mare di ricchezza, pace e incontro fra i popoli. Non possiamo inseguire solo i micro Paesi del Nord che hanno esigenze diverse dalle nostre. Un asse fra Francia, Spagna, Italia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e un incontro con la sponda su del Mediterraneo sarà fondamentale. Noi non possiamo dipendere dagli umori di Berlino”, ha concluso Salvini.

