Milano, 17 set. (LaPresse) – “Oltre che per parlare di pupazzi, spero che Draghi trovi il tempo per trovare altri soldi per aiutare gli italiani a pagare le bollette, perché non so se ha capito l’emergenza nazionale a cui stiamo andando incontro”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un evento a Milano sulla flat tax.

