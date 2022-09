Roma, 16 set. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato i paesi occidentali a smettere di usare “l’egoismo economico” e le sanzioni illegali nelle loro politiche, indicando gli errori sistemici delle principali economie mondiali. Putin lo ha affermato parlando al vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Samarcanda, come riporta Tass. “Stiamo assistendo nella risoluzione dei crescenti problemi energetici e alimentari nel mondo, derivanti da una serie di errori sistemici nelle principali economie mondiali nel campo della finanza e dell’energia”, ha detto Putin, sottolineando che la politica russa è priva di qualsiasi “egoismo”. “Ci auguriamo che altri partecipanti alla cooperazione economica costruiscano le loro politiche sugli stessi principi e smettano di utilizzare gli strumenti del protezionismo, delle sanzioni illegali e dell’egoismo economico per i propri scopi”, ha aggiunto Putin.

