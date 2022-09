Milano, 16 set. (LaPresse) – “Da decenni i Paesi occidentali coltivano costantemente l’idea del crollo dell’Unione sovietica e della Russia storica” e Mosca ha lanciato un’operazione militare speciale per evitare la creazione di un’enclave anti-Russia in Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, a seguito della sua visita a Samarcanda, in Uzbekistan. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Tass.

