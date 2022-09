Roma, 16 set. (LaPresse) – “Le sanzioni funzionano, primo. Bisogna capire questo. La propaganda russa ha cercato di far passare il messaggio che non funzionano ma non è vero. Alcune non funzionano, altre funzionano poco ma molte altre funzionano eccome. Bisogna continuare su quel fronte e bisogna continuare a sostenere Kiev fino a che l’Ucraina non vincerà la sua guerra di liberazione”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa dopo il Cdm.

