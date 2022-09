Milano, 16 set. (LaPresse) – L’Italia ha battuto per 2-0 l’Argentina nella sfida valida per il Gruppo A delle Davis Cup by Rakuten Finals di scena sul veloce indoor dell’Unipol Arena di Bologna fino a domenica. Gli Azzurri si qualificano per i quarti di finale della manifestazione grazie al successo ottenuto nel secondo singolare da Jannik Sinner (n.11 ATP) contro Francisco Cerundolo (n.27 ATP), all’esordio assoluto con la maglia della nazionale, con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-3 dopo 2 ore e 36 minuti al sesto match point. Nel primo singolare, quello tra i numeri due dei rispettivi team, Matteo Berrettini (n.15 ATP) ha sconfitto 6-2, 6-3, in un’ora e undici minuti, Sebastian Baez (n.37 ATP). In chiusura il doppio ormai ininfluente tra la coppia azzurra Simone Bolelli/Fabio Fognini, ‘eroici’ mercoledì contro i croati Mektic/Pavic, e gli argentini Maximo Gonzalez ed Horacio Zeballos.

