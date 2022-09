Cardiff (Galles, Regno Unito), 16 set. (LaPresse) – Re Carlo ha parlato dell’amore della regina Elisabetta per il Galles rivolgendosi al parlamento gallese. Re Carlo ha detto ai membri del parlamento (Senedd) che il Galles “non avrebbe potuto essere più vicino al cuore di mia madre”. Il nuovo sovrano ha poi spiegato di provare “immensa gratitudine per il privilegio” di aver servito per decenni come principe di Galles, titolo tradizionalmente conferito all’erede al trono. “Sono deciso a onorare quell’esempio disinteressato, nello spirito delle parole con cui ho sempre cercato di vivere la mia vita: Ich Dien, io servo”, ha aggiunto Re Carlo.

