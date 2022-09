Milano, 16 set. (LaPresse) – La Procura di Milano ha chiuso le indagini per gli ex vertici di Mps Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e nei confronti della banca. Concluse le indagini anche per l’ex presidente Massimo Tononi, ora al vertice di Banco Bpm , e per il banchiere Arturo Bertunio. L’inchiesta è stata coordinata dall’aggiunto Maurizio Romanelli e dai pm Giovanna Cavalleri e Roberto Fontana.

