Milano, 16 set. (LaPresse) – A Pontida “sicuramente non ci saranno i leghisti del Nord, ci saranno i salviniani. È una Pontida per salviniani, non per leghisti: sono due cose diverse. Questa sarà l’ultima Pontida dell’ubriacatura salviniana, poi vediamo che cosa viene dopo perché non penso che Salvini possa reggere molto dopo la sberla che prenderà alle elezioni politiche a capo di un movimento”. Così a LaPresse l’ex deputato leghista, Gianluca Pini, in vista dell’appuntamento di domenica nel ‘sacro prato’ a partire dalle 10. Dei raduni di Pontida “con Umberto Bossi, con Roberto Maroni, ma anche con il primo Matteo Salvini, che sembrava più secessionista di Bossi nel ’96, ho ricordi splendidi – ha aggiunto – perché in quel prato c’era un’idea, c’era un cuore, c’era identità. Cosa che adesso si è totalmente persa abdicando questi valori che hanno sempre spinto il far politica all’interno della Lega Nord per semplici questioni di cadreghe, di posti, di potere, di potere per il potere peraltro. Diciamo che sarà probabilmente questa, vista anche la concomitanza con la scadenza elettorale, il canto del cigno di Salvini davanti peraltro a una platea che si preannuncia molto ridotta nonostante gli strombazzamenti che stanno facendo, perché la gente si è un po’ stancata di essere presa in giro”.

