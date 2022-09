Milano, 16 set. (LaPresse) – Quella di quest’anno “sarà una Pontida un po’ strabica, secondo me, nel senso che Pontida è il luogo delle camicie verdi, del federalismo, dell’indipendentismo collegato anche a secessione. E adesso abbiamo una dirigenza che mette dei manifesti, invece, in cui si dice sempre ‘Prima l’Italia’ o addirittura in favore del Sud. Sono curioso di vedere come faranno a coniugare queste due diverse questioni. Calcoliamo che il verde oggi è proibito in Lega, è stato bandito. Quindi, sono curioso di capire che cosa diranno, come riusciranno nel luogo diciamo della secessione a parlare di Italia unita. Boh”. Così a LaPresse l’ex ministro leghista, Roberto Castelli, fondatore dell’associazione Autonomia e libertà. Il raduno di Pontida a una settimana dal voto – sottolinea – “è un tentativo, forse, non lo so – io sono ormai molto lontano da questa dirigenza – di recuperare gli scontenti, quelli che si sono sentiti abbandonati da questa politica centralista della Lega Salvini premier. Pontida è il luogo della Lega Nord, sostanzialmente. C’è una grossa contraddizione tra ciò che emerge dal prato di Pontida e la politica di questa Lega, che ha tolto anche il Nord. Pontida è il Nord”.

